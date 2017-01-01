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Усиления порывов ветра вечером в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:14
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В столице и вечером еще тепло, а вот порывы ветра усилились. Ветер срывает листву с деревьев.

  • 15
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