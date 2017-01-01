Вечерние виды парка "Зарядье с акватории Москвы-реки
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:38
-
- 35
В вечерние часы парк "Зарядье", за более чем месяц с момента официального открытия по прежнему пользуется большой популярностью. Особенной меккой большинства горожан и гостей столицы, становится, ставший знаменитым за столь короткий период - парящий мост. Туристы и москвичи делают эффектные снимки, любуются красотой столицы с новых точек. При этом не менее прекрасным открывается вид на парк Зарядье и парящий мост с акватории Москвы-реки. Величественные конструкции парящего моста с этого вида, добавляют общему ансамблю парка монументальности и делают его всё привлекательнее.
- 35
Комментарии (0)