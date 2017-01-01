На станциях МЦК обновили плакаты с графиком отправлений поездов

Автор: Uwis Дата публикации: 10:20

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Более 60 плакатов с информацией об отправлении первых и последних поездов разместили на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК). Для удобства пассажиров дизайн плакатов сделали более наглядным, расположив информацию на круговой схеме МЦК. Теперь на плакатах размещена схема кольца, на которой указано время отправления последнего поезда от конкретной станции по часовой стрелке и против часовой, обозначены станции, где прекращается движение в ночное время. Поскольку время отправления последних поездов - «Ласточек» в будние и выходные дни различается, на плакатах часы отправления отмечены двумя цветами: черным в будние дни и красным в выходные и праздники. Ранее была информация только о времени отправления первых и последних поездов, а теперь указано до каких станций отправляются последние «Ласточки». Это поможет пассажирам при планировании поездок в ночное время, - уточнили в Московском метрополитене.