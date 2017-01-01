Уже ставшая привычной для Москвы картина - очереди китайских туристов у музеев и на вокзалах

Автор: Uwis Дата публикации: 11:27

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Уже ставшая привычной для Москвы картина - очереди китайских туристов у музеев и на вокзалах.