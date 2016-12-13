"Россия граничит с Африкой": странный рисунок сняли на видео в Москве
- Автор:
- PAREN
- Дата публикации:
- 10:56
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"Вот такой рисунок я увидел в управе Головинского района города Москвы. На первый взгляд, рисунок хороший и посвящен «Дню учителя». Но я всегда думал, что Россия граничит с Китаем, а не с Африкой," - рассказывает мобильный репортёр. Однако на ватмане два материка буквально слились в один. "Видимо, я отстал от жизни, и на земном шаре все изменилось," - пишет автор видео.
Досадный ляп, пробелы в знании географии или же просто видение художника - с чем связано столь близкое соседство материков -
неизвестно. Однако очевидец отмечает, что "если этот рисунок висит в управе, значит им гордятся власти района и те, кто его повесил".
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