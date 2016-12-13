"Россия граничит с Африкой": странный рисунок сняли на видео в Москве

Автор: PAREN Дата публикации: 10:56

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195198

По словам мобильного репортёра, эти кадры сняты в управе Головинского района города Москвы. Там, на стене, местный житель заметил странный рисунок, на котором Россия граничит с Африкой."Вот такой рисунок я увидел в управе Головинского района города Москвы. На первый взгляд, рисунок хороший и посвящен «Дню учителя». Но я всегда думал, что Россия граничит с Китаем, а не с Африкой," - рассказывает мобильный репортёр. Однако на ватмане два материка буквально слились в один. "Видимо, я отстал от жизни, и на земном шаре все изменилось," - пишет автор видео.Досадный ляп, пробелы в знании географии или же просто видение художника - с чем связано столь близкое соседство материков -неизвестно. Однако очевидец отмечает, что "если этот рисунок висит в управе, значит им гордятся власти района и те, кто его повесил".