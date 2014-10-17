Всероссийский День лицеистов в городе Тихвин

Автор: Leobr Дата публикации: 11:29

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В Тихвинском Социо-культурном центре "Тэффи" вчера прошла встреча с сотрудником Всероссийского музея А. С. Пушкина, Санкт-Петербург - И.В.Розиной. В Тихвине она уже второй раз и в этот познакомила нас с темой Царско-Сельского Лицея, историей учебного заведения и его выпускников. Дополнила рассказ фотовыставка в конференцзале БСЦ "Тэффи". Кроме поэта А.Пушкина и будущего канцлера А.Горчакова, двух декабристов и другие выпускники оставили заметный след в истории страны. Традиции самого Лицея продолжили многие другие учебные заведения и поэтому день открытия Лицея 19 октября (1811 года) стал всероссийским праздником. И на эту встречу пришли тихвинские лицеисты... Предлагаю пока фоторепортаж со встречи.