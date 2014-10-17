Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Всероссийский День лицеистов в городе Тихвин

Всероссийский День лицеистов в городе Тихвин

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11:29
  • 21
  • 0

В Тихвинском Социо-культурном центре "Тэффи" вчера прошла встреча с сотрудником Всероссийского музея А. С. Пушкина, Санкт-Петербург - И.В.Розиной. В Тихвине она уже второй раз и в этот познакомила нас с темой Царско-Сельского Лицея, историей учебного заведения и его выпускников. Дополнила рассказ фотовыставка в конференцзале БСЦ "Тэффи". Кроме поэта А.Пушкина и будущего канцлера А.Горчакова, двух декабристов и другие выпускники оставили заметный след в истории страны. Традиции самого Лицея продолжили многие другие учебные заведения и поэтому день открытия Лицея 19 октября (1811 года) стал всероссийским праздником. И на эту встречу пришли тихвинские лицеисты... Предлагаю пока фоторепортаж со встречи.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
14.10 18:57 | Leobr
Тихвин помнит 14 октября 1941 года
120 0
08.10 22:28 | Leobr
Золотая осень в Тихвине
693 0
17.10.2014 15:20 | DNS123
Поздравление со Всероссийским днём лицеиста от Академического лицея города Магнитогорска