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Дорожный парадокс в Ставрополье: посреди проезжей части стоит опора ЛЭП (ВИДЕО)

Автор:
nevsb
Дата публикации:
11:45
  • 43
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Дорожный парадокс обнаружил житель Ставропольского края близ села Заветное.

По словам мобильного репортёра, там строится новая проезжая часть. Как видно на кадрах, дорожники местами успели постелить свежий асфальт. Который, правда, в определённый момент пришлось прервать - из-за опоры ЛЭП, которая стоит прямо посреди дорожного полотна.

На кадрах видно, что на данный момент участок дороги обозначен знаками "Въезд запрещён" и "Держитесь левее". "Как будут решать проблему дальше - пока непонятно," - пишет мобильный репортёр.
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