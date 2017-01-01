Дорожный парадокс в Ставрополье: посреди проезжей части стоит опора ЛЭП (ВИДЕО)

Автор: nevsb Дата публикации: 11:45

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195201

Дорожный парадокс обнаружил житель Ставропольского края близ села Заветное.По словам мобильного репортёра, там строится новая проезжая часть. Как видно на кадрах, дорожники местами успели постелить свежий асфальт. Который, правда, в определённый момент пришлось прервать - из-за опоры ЛЭП, которая стоит прямо посреди дорожного полотна.На кадрах видно, что на данный момент участок дороги обозначен знаками "Въезд запрещён" и "Держитесь левее". "Как будут решать проблему дальше - пока непонятно," - пишет мобильный репортёр.