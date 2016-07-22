"Суровый" сёрфинг в центре Мюнхена попал на видео
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:26
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Приехал в Мюнхен - и, как сообщается, от души посёрфил в одном из местных каналов. Воспользовался ветреной погодой, из-за которой там поднимались бурные волны. И прокатился на одной из этих волн. Молодой человек - удерживал равновесие несколько десятков секунд. И, казалось, вообще - не упадёт.
Однако в итоге - всё-таки упал. И уступил место приятелю. Правда, не столь виртуозному.
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