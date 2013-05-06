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Главная  /  Репортажи  /  Любители острых ощущений прокатились на матраце по улицам Воронежа

Любители острых ощущений прокатились на матраце по улицам Воронежа

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:35
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Группа молодых людей прокатились по Воронежу на матраце.

Экстремалы прикрепили свой необычный прицеп к автомобилю с помощью троса и отправились в рискованную поездку по ночной автомагистрали. Несколько раз они рисковали жизнью, вставая на своем транспортном средстве во весь рост. Свои приключения нарушители снимали на видео. Матрац едва не загорелся из-за трения об асфальт, но и это не остановило любителей странных гонок.

Сообщается, что в итоге они проехали по городу 15 километров, не встретив ни одного патруля ГИБДД. Пользователи возмущены поступком лихих наездников и спрашивают в комментариях, куда смотрит воронежская полиция.
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