Любители острых ощущений прокатились на матраце по улицам Воронежа
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:35
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Экстремалы прикрепили свой необычный прицеп к автомобилю с помощью троса и отправились в рискованную поездку по ночной автомагистрали. Несколько раз они рисковали жизнью, вставая на своем транспортном средстве во весь рост. Свои приключения нарушители снимали на видео. Матрац едва не загорелся из-за трения об асфальт, но и это не остановило любителей странных гонок.
Сообщается, что в итоге они проехали по городу 15 километров, не встретив ни одного патруля ГИБДД. Пользователи возмущены поступком лихих наездников и спрашивают в комментариях, куда смотрит воронежская полиция.
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