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Мотоциклист пострадал в ДТП на Авиамоторной улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:39
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Мотоциклист госпитализирован после ДТП на юго-востоке Москвы. На Авиамоторной улице в районе дома 49 столкнулись легковой автомобиль "Хендай" и мотоцикл. Водитель иномарки не пропустил встречный поток и начал совершать левый поворот. В этот момент в него влетел мотоциклист. После оказания первой помощи на месте мужчину, управлявшего мотоциклом, с различными травмами госпитализировали в 36-ю ГКБ. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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