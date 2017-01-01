Мотоциклист пострадал в ДТП на Авиамоторной улице

Автор: denis947 Дата публикации: 12:39

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Мотоциклист госпитализирован после ДТП на юго-востоке Москвы. На Авиамоторной улице в районе дома 49 столкнулись легковой автомобиль "Хендай" и мотоцикл. Водитель иномарки не пропустил встречный поток и начал совершать левый поворот. В этот момент в него влетел мотоциклист. После оказания первой помощи на месте мужчину, управлявшего мотоциклом, с различными травмами госпитализировали в 36-ю ГКБ. Все обстоятельства случившегося выясняются.