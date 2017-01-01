Мужчину зажало между платформой и поездом на станции в Германии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:42
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Мужчину, который хотел перебежать рельсы и не успел забраться обратно на платформу, зажало между перроном и подъехавшим поездом. Никаких шансов остановить состав - у машиниста не было. Так что ему - как и другим очевидцам - оставалось лишь с ужасом наблюдать за происходящим.
Однако ужаса в итоге - и не случилось. Пострадавший отделался совсем незначительными травмами. Ему, как сообщается, даже не понадобилась госпитализация.
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