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Главная  /  Репортажи  /  Мужчину зажало между платформой и поездом на станции в Германии

Мужчину зажало между платформой и поездом на станции в Германии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:42
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По-настоящему чудесное спасение запечатлела на видео камера наблюдения на одной из железнодорожных станций Германии.

Мужчину, который хотел перебежать рельсы и не успел забраться обратно на платформу, зажало между перроном и подъехавшим поездом. Никаких шансов остановить состав - у машиниста не было. Так что ему - как и другим очевидцам - оставалось лишь с ужасом наблюдать за происходящим.

Однако ужаса в итоге - и не случилось. Пострадавший отделался совсем незначительными травмами. Ему, как сообщается, даже не понадобилась госпитализация.

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