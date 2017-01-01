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Самолёт устроил ДТП на дороге во Флориде

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:08
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Самолёт столкнулся с двумя автомобилями. Довольно необычное ДТП произошло накануне днём в американском штате Флорида. В Сети опубликовали видео с места ЧП.

По словам очевидцев, легкомоторный самолёт по каким-то причинам приземлился на весьма оживлённую проезжую часть. Посадка, как видно на кадрах, закончилась дорожно-транспортным происшествием. Воздушное судно задело два автомобиля. В результате чего, как сообщается, пострадали пять человек, двое из которых - пассажиры самолёта. Летательный аппарат же, судя по фото с места ЧП, остался с искорёженным носом. Серьёзно повреждены крылья и винты.

Что стало причиной аварии - пока не ясно.
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