Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Якутии двое мужчин спасли косулю

В Якутии двое мужчин спасли косулю

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:55
  • 16
  • 0

В Якутии двое мужчин спасли косулю. Добрый поступок снял на видео один из очевидцев.

Очевидно, они услышали громкие крики. Животное оказалось в заложниках у ледяного водоёма. Сообщается, что на гладкой поверхности ноги разъезжались. Пленница не могла выбраться, хотя находилась в нескольких сантиметрах от берега.

Когда косулю вытащили, она никак не могла встать и идти. Чтобы успокоить и согреть животное, ему сделали массаж. На этом видео заканчивается. Вероятнее всего, пострадавшую просто отпустили в лес.
  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

40 0
18.10 14:03 | mreportertv
Береговая охрана вытащила из воды унесенного в море пса
41 0
06.10 12:34 | mreportertv
Житель Мексики сделал искусственное дыхание оленёнку и спас его
53 0
04.10 12:12 | mreportertv
Находчивые якутские охотники взяли на вооружение квадрокоптеры
106 0
03.10 08:52 | PATRIOT89
Снегопад обрушился на Ноябрьск в ЯНАО (ВИДЕО)
79 0
07.08 12:17 | lusita59
Операцию по спасению косули сняли на видео в Эстонии