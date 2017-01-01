В Якутии двое мужчин спасли косулю
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:55
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Очевидно, они услышали громкие крики. Животное оказалось в заложниках у ледяного водоёма. Сообщается, что на гладкой поверхности ноги разъезжались. Пленница не могла выбраться, хотя находилась в нескольких сантиметрах от берега.
Когда косулю вытащили, она никак не могла встать и идти. Чтобы успокоить и согреть животное, ему сделали массаж. На этом видео заканчивается. Вероятнее всего, пострадавшую просто отпустили в лес.
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