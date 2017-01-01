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Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:31
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19 октября на юго-востоке Москвы, на территории склада по адресу Южнопортовая улица, д. 19 произошёл пожар. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчётов и сотрудники полиции. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Движение транспорта на Южнопортовой улице было затруднено. Как уточняется, в промзоне загорелся склад с текстильной продукцией. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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