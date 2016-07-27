Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Открытия павильона «книги» на ВДНХ

Открытия павильона «книги» на ВДНХ

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:03
  • 17
  • 1

Открытия павильона «книги» на ВДНХ.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    20:00
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:38 http://www.mskagency.ru/materials/2716275 19.10.17. Копия эфира добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
19:58 | LaimeLaim
Презентация новогодней программы «Путешествие в Рождество»
67 2
18.10 23:50 | Uwis
Благоустройство на ВДНХ
132 1
27.07.2016 23:36 | Uwis
В Москве отметили 60-летие установления дипломатических отношений между Непалом и Россией