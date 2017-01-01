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В столице продолжает холодать

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:29
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В столице днем была переменная облачность и сильные порывы ветра. Температура с каждым днём приближается к зимней. И уже скоро вместо дождя пойдет снежок.

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