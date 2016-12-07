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Презентация новогодней программы «Путешествие в Рождество»

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:58
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Днем в Московском музыкальном театре “Геликон-опера” прошла презентация программы новогодних праздников сезона 2017-2018 гг. Москвичей и гостей столицы ждут сотни различных мероприятий. Праздничные площадки откроются по всему городу.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» будет проходить с 22 декабря по 14 января. Впервые часть площадок разместятся на Садовом кольце.

Новогоднюю программу «Путешествие в Рождество» представили Алексей Немерюк, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли;
Гасан Гасангаджиев, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы;
Владимир Филлипов, заместитель руководителя Департамента культуры Москвы;
Дмитрий Бертман, генеральный директор и художественный руководитель театра “Геликон-опера”.

Как рассказали участники презентации, в этом году новогодняя программа будет яркой и театральной. 12 площадок в округа столицы, будет задействовано Садовое кольцо, Тверская улица и от Манежной площади до Лубянки на 3 дня станут пешеходными, где развернется световое и театральное шоу. В Новый год в 1 час ночи будет праздничный салют, когда к отмечанию Нового года присоединится и Калининградская область. Праздничная программа будет проводится в парках, на центральных площадках, будут ярмарки и вкусности, будет множество световых арт-объектов.

На Тверской улице будет развернуты интересные постановки московских театров. Будут и анимационные программы, мастер-классы и множество яркого и незабываемого для детишек. Как рассказал Алексей Немерюк Москва становится столицей событийного туризма, туристы и горожане сотни фотографий публикуют в интернете, тем самым показывая, что столица очень красиво и необычно украшается на Новый год. В празднике будет задействовано более 250 площадей, 1740 светодиодных конструкций, более 2.000.000 гирлянд и 20.000.000 светодиодов. В этом году пройдет 5-й юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» и сотни огней будут видны из космоса. Горка на площади Революции в этом году будет в 2 раза шире т.к желающих в любую погоду всегда много.

Вопросы журналистов на тему бесплатного проезда в Новогоднюю ночь пока на стадии выяснения, метро будет работать до 3-х часов ночи.

За счёт использования инсталляций, созданных за 5 лет будет сэкономлены средства. Но в этот сезон новогодней программы будет много интересного и запоминающегося для горожан и гостей столицы. В целом фестиваль «Путешествие в Рождество» станет самым ярким и необычным событием 2017-2018 годов.
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