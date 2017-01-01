Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В городе Кизел Пермского края пошёл снег

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Автор:
Mr . Vlad
Дата публикации:
20:58
  • 81
  • 0

Вечером 19 октября в городе Кизел пошёл первый снег. Жители города обрадовались выпавшему снегу. МЧС за день оповестил жителей Пермского края о первом снеге.

  • 81
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
21:10 | Uwis
Последние деньки ярких осенних красок в Москве
106 0
12.10 08:54 | Maksim1984
Мощный снегопад обрушился на Норильск (ВИДЕО)
157 0
17.10 13:51 | mreportertv
Олег Газманов попал в ДТП из-за ямы на дороге в Пермском крае
61 0
28.05 13:13 | IgorRizhov
В Кизеле идет снег