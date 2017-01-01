Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказывает о статусе усадьбы Архангельское

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказывает о статусе усадьбы Архангельское

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19.10 23:10
  • 14
  • 0

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказывает о статусе усадьбы Архангельское

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
00:17 | Artem_077
Умеренная погода ночью в столице перед предпологаемыми заморозками утром
19 0
19.10 22:39 | Sargo
Открытие Дома кино на ВДНХ
30 1
19.10 18:03 | Sargo
Открытия павильона «книги» на ВДНХ
16 0
19.10 22:21 | Аноним
Тяжёлая финансовая ситуация сложилась на шахте "Заречная"