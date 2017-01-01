В парке "Сокольники" началась подготовка катка "Лёд" к зимнему сезону

Автор: Uwis Дата публикации: 19.10 23:20

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В парке "Сокольники" началась подготовка катка с искусственным льдом к зимнему сезону: сейчас устанавливают бортики со светодиодной подсветкой, которая создаст на катке имитацию «Северного сияния», строят новые трибуны и ремонтируют пункты проката. Уже запустили холодильные установки и постепенно начинают готовить бетонную поверхность Фестивальной площади к намораживанию льда. В отличие от других катков, циркуляция хладагента происходит в трубах, которые капитально вмонтированы в бетон и в теплое время года не требуют демонтажа. Благодаря этому, подготовка к запуску занимает всего несколько дней. Обычно, каток "Лед" первым открывает сезон катания на коньках в Москве и последним его завершает.