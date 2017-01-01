Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 08:53

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83 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195243

Прорыв трубы газопровода произошёл в посёлке Красная пойма Луховицкого района Московской области в пятницу утром. В результате ЧП началось факельное горение. Инцидент, как сообщает мобильный репортёр, случился около 6:00 утра.По словам очевидцев, столб огня поднимался на высоту в несколько десятков метров. Зарево пожара виднелось на расстоянии нескольких километров. Например, эти кадры сняты мобильным репортёром в Двуглинково. Видно, как над деревьями полыхают языки пламени. Временами они становятся ярче и сильнее озаряют ночное небо.Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, повреждённый участок газопровода перекрыли. В ближайшее время газ должен выгореть. Сразу после чего специалисты приступят к восстановительным работам. При этом, благодаря переключению на параллельную ветку магистрального газопровода движение газа не прекращалось. Потребители от него не отключены. К счастью, ни в результате прорыва, ни в результате возгорания никто не пострадал.