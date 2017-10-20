Парк 850-летия Москвы после благоустройства с высоты птичьего полета
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:43
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На юго-востоке Москвы в районе Марьино завершены основные работы по благоустройству части парка 850-летия Москвы. Парк расположен на берегу Москва-реки и по протяженности составляет 8 километров.
Комплексное благоустройство парка 850-летия Москвы в Марьино завершено. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино. Теперь тут удобные выходы к воде, зоны для пикников с беседками и мангалами, спортивные и детские площадки, велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой. Ну и, конечно, бесплатный Wi-Fi - сейчас без него никуда», - написал мэр.
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