Парк 850-летия Москвы после благоустройства с высоты птичьего полета

Автор: denis947 Дата публикации: 12:43

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На юго-востоке Москвы в районе Марьино завершены основные работы по благоустройству части парка 850-летия Москвы. Парк расположен на берегу Москва-реки и по протяженности составляет 8 километров.

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39 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195253

Комплексное благоустройство парка 850-летия Москвы в Марьино завершено. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».«Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино. Теперь тут удобные выходы к воде, зоны для пикников с беседками и мангалами, спортивные и детские площадки, велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой. Ну и, конечно, бесплатный Wi-Fi - сейчас без него никуда», - написал мэр.