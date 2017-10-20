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Главная  /  Репортажи  /  Парк 850-летия Москвы после благоустройства с высоты птичьего полета

Парк 850-летия Москвы после благоустройства с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:43
  • 39
  • 2

На юго-востоке Москвы в районе Марьино завершены основные работы по благоустройству части парка 850-летия Москвы. Парк расположен на берегу Москва-реки и по протяженности составляет 8 километров.


Комплексное благоустройство парка 850-летия Москвы в Марьино завершено. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Хорошая новость для жителей юго-востока столицы. Открыли после благоустройства парк 850-летия Москвы в Марьино. Теперь тут удобные выходы к воде, зоны для пикников с беседками и мангалами, спортивные и детские площадки, велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой. Ну и, конечно, бесплатный Wi-Fi - сейчас без него никуда», - написал мэр.
  • 39
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    14:13
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:55 http://www.mskagency.ru/materials/2716529 20.10.17
  • MR_Дмитрий
    15:02
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:55 http://www.mskagency.ru/materials/2716529 20.10.17. Ссылка на портал добавлена.
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