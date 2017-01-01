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Главная  /  Репортажи  /  Жители Шакши жалуются на "море" грязи после ремонтных работ

Жители Шакши жалуются на "море" грязи после ремонтных работ

Автор:
storoz58
Дата публикации:
13:00
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"Ремонтируют так - как будто идёт война!" - так описывает ремонтные работы в деревне Шакша мобильный репортёр из Республики Башкортостан.

По словам местного жителя, несколько улиц в деревне теперь утопают в грязи. Так, из-за капитального ремонта теплотрассы, который проводит подрядная организация "Сибпромстрой", вся прилегающая территория превратилась в грязевое месиво. Схожая ситуация и на улице Гвардейской. Там, напротив дома №46, во время возведения постройки неизвестного местным жителям назначения всё перекопали: "Навезли глины, строительного мусора, всё перекопали, изгадили грязью! Строили с нарушением правил благоустройства!" - пишет автор видео. А на въезде во двор дома №49 на Олимпийской улице не восстанавливают асфальт. Из-за чего, как сообщает мобильный репортёр, грязь растаскивается по дворам домов №46, №48, №48/2, №48/3 на улице Абзелиловской.

При этом, ремонт теплотрассы длится, по словам автора видео, с 8 августа 2017 года по сей день. А здание на улице Гвардейской - уже достроили и сдают в аренду. Однако грязи меньше не стало. "Грязь. Всё покрыто толстым слоем грязи!" - заключает мобильный репортёр.
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