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Главная  /  Репортажи  /  Экскаватор вместо беговой дорожки приспособила жительница Китая

Экскаватор вместо беговой дорожки приспособила жительница Китая

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:11
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Наглядное пособие для тех, кто хочет привести себя в хорошую физическую форму и при этом не тратиться на спортзал.

Главное - чтобы нашёлся друг с экскаватором, как у героини этого ролика, жительницы Китая. Запустил двигатель, раскрутил гусеницы - на холостом ходу. И получилась - настоящая беговая дорожка. Можно, как сообщается, регулировать скорость - и заодно интенсивность тренировки.

В общем, забавно и, наверное, эффективно для фигуры. Вот только расход топлива - уж очень велик.
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