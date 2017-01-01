Экскаватор вместо беговой дорожки приспособила жительница Китая
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:11
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Главное - чтобы нашёлся друг с экскаватором, как у героини этого ролика, жительницы Китая. Запустил двигатель, раскрутил гусеницы - на холостом ходу. И получилась - настоящая беговая дорожка. Можно, как сообщается, регулировать скорость - и заодно интенсивность тренировки.
В общем, забавно и, наверное, эффективно для фигуры. Вот только расход топлива - уж очень велик.
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