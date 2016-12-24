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День пожилого человека отметили в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
13:39
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МБУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" - так называется это важное для Тихвина учреждение. Среди прочих видов работ здесь есть и стационар дневного пребывания. И вот для его посетителей и всех других желающих 19 октября 2017 года прошел концерт. Выступал ансамбль "Родники", что и создан в этом Центре. Были и гости из Санкт-Петербурга - известный самодеятельный поэт и певец Валентин Иващенко и баянистка Евгения Теркулова. Как это было - смотрите фрагменты. Сегодня подобный концерт проходит в ДК соседнего города Бокситогорск.

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