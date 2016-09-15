Скелет загадочного существа раскопали в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:55
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Сообщается, что в одной из провинций - якобы случайно обнаружили вот такой скелет. Выглядит - загадочно. Не похож на останки никакого известного науке зверя. Самые впечатлительные блогеры решили: это, ни много ни мало, настоящий китайский дракон. Мол, и череп, судя по видео, похож. И тело, очевидно, было вытянутым.
Правда, у скептиков - другое мнение. Уверены: на самом деле некий мистификатор просто собрал кости коров, собак и других животных. И таким образом - всех разыграл.
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