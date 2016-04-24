В Смоленске автомобилист выбросил котёнка на дорогу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
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Из машины, стоящей на светофоре, прямо на дорогу выбросили кошку, судя по всему, еще совсем маленькую. При этом, тех, кто находился в "Ладе", не смутило, что на улице оживленное движение. И животное могло погибнуть.
Комментируя это видео, пользователи не стесняются в выражениях. Причем, как сообщается, досталось и автору ролика - по мнению многих, он не должен был уезжать и оставлять котенка на произвол судьбы.
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