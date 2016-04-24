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Главная  /  Репортажи  /  В Смоленске автомобилист выбросил котёнка на дорогу

В Смоленске автомобилист выбросил котёнка на дорогу

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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В Сети бурно обсуждают вот эти кадры из Смоленска, снятые на автомобильный видеорегистратор.

Из машины, стоящей на светофоре, прямо на дорогу выбросили кошку, судя по всему, еще совсем маленькую. При этом, тех, кто находился в "Ладе", не смутило, что на улице оживленное движение. И животное могло погибнуть.

Комментируя это видео, пользователи не стесняются в выражениях. Причем, как сообщается, досталось и автору ролика - по мнению многих, он не должен был уезжать и оставлять котенка на произвол судьбы.
  • 63
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Комментарии (0)

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