Лесники спасли медвежонка на Сахалине
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:15
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Однако вначале зверя, как видно на этих кадрах, пришлось поймать. Как сообщается, специалисты предполагают, что этот медвежонок остался без мамы, и поэтому в поисках еды начал регулярно выходить к людям. К следующему году он бы уже подрос и стал опасен. В таком случае хищника пришлось бы застрелить.
Однако лесники выбрали другой путь: они увезли пойманного медвежонка в глухую тайгу, подальше от людей, и выпустили там. Теперь пушистому герою ролика ничего не угрожает.
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