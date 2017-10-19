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Лесники спасли медвежонка на Сахалине

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:15
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На Сахалине лесники спасли медвежонка, который повадился приходить на фермерские поля, чтобы полакомиться урожаем.

Однако вначале зверя, как видно на этих кадрах, пришлось поймать. Как сообщается, специалисты предполагают, что этот медвежонок остался без мамы, и поэтому в поисках еды начал регулярно выходить к людям. К следующему году он бы уже подрос и стал опасен. В таком случае хищника пришлось бы застрелить.

Однако лесники выбрали другой путь: они увезли пойманного медвежонка в глухую тайгу, подальше от людей, и выпустили там. Теперь пушистому герою ролика ничего не угрожает.

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