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Смертельное ДТП произошло в ХМАО

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:47
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Авария, в результате которой погиб один человек, произошла в ночь на 19 октября 2017 года в городе Радужный, в ХМАО.

Как видно на кадрах, снятых камерой наблюдения, легковушка двигалась по перекрёстку, как вдруг её наперерез вылетел другой автомобиль. Избежать столкновения водителям не удалось. От мощного удара обе машины закружило на дороге.

Сообщается, что один из участников ДТП проехал на запрещающий сигнал светофора. За рулем этого автомобиля находился юноша 1995 года рождения. Его пассажир - девочка четырнадцати лет - скончалась на месте аварии. Два других человека, находившихся в этой машине, а также водитель второй легковушки - получили ранения.
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