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Главная  /  Репортажи  /  В Камчатском крае медведь забрёл на городской рынок

В Камчатском крае медведь забрёл на городской рынок

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:13
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Потенциально опасный "покупатель" забрёл на рынок в Елизово накануне ночью. Его запечатлела на видео камера наблюдения.

При этом, пользователи отмечают, что одному из горожан - крупно повезло. Как видно на кадрах, он находился в момент появления хищника как раз неподалёку. К счастью, сразу после того, как косолапый пробежал мимо, мужчине удалось ретироваться куда подальше. И, видимо, не зря - спустя несколько секунд животное вновь появилось на площади, где недавно был человек.

Сообщается, что на городской рынок сразу же прибыли сотрудники полиции и охотоведы. Однако застать хищника на месте им не удалось. При этом, СМИ отмечают, что косолапые довольно часто выходят на Камчатке к людям. И только за этот год в крае было ликвидировано более 20 медведей, представлявших опасность для людей.

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