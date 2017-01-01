На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

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54 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195267

На проспекте Андропова, напротив дома номер 6 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Mitsubishi Лансер" и мотоциклиста.Водительница "Мицубиси Лансер" при перестроении в левую полосу не увидела мотоциклиста, ведущего между рядами. Произошло столкновение мотоциклиста и "Мицубиси лансер", в результате чего байкер упал на асфальт, но не пострадал. На место ДТП было вызвано ДПС. Мимо проезжала карета скорой помощи, она остановилась, врачи увидели, что помощь никому не нужна, и скорая поехала дальше."ГАЗель" в аварии не участвовала, её водитель стал свидетелем столкновения. Он остановился и выставил аварийный знак, чтобы в участников ДТП больше никто не врезался. Движение на данном участке в сторону области затруднено.