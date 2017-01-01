Сегодня исполнилось 35 лет со дня трагедии в "Лужниках"

Автор: Uwis Дата публикации: 16:14

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20 октября 1982 года — одна из самых тяжёлых дат в истории отечественного спорта. Матч 1/16 финала Кубка УЕФА Спартак - Харлем, который должен был стать праздником для любителей футбола, стал настоящей трагедией: из-за давки, возникшей в одном из выходов со стадиона погибли 66 болельщиков, 61 человек пострадал. Сегодня, в день 35-летия со дня трагедии в "Лужниках" ,родственники, друзья и болельщики приходят к памятнику, установленному у Большой спортивной арены, чтобы помянуть погибших, возложить цветы и зажечь свечи.