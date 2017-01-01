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Иномарка сбила ребёнка на Ряжской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
16:32
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Иномарка сбила ребёнка на Ряжской улице в Москве. ДТП произошло напротив дома 13, водитель автомобиля «Мазда» двигался по Ряжской улице в сторону Бирюлевской улицы. Не доезжая 15 метров до пешеходного перехода на дорогу выбежал ребёнок. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил его. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу города.

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