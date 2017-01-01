На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ярославле прошел первый снег

В Ярославле прошел первый снег

Автор:
Limpopo
Дата публикации:
19:23
  • 17
  • 0

Сегодня в Ярославской области пошёл снег.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
20:15 | Max_019
На северо-востоке столицы вечером пошёл дождь
18 0
19:56 | PavelSer
Снегопад в городе Трехгорный в Челябинской области
218 0
19.10 20:58 | Mr . Vlad
В городе Кизел Пермского края пошёл снег
264 0
15.10 00:11 | velkoshkin
Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области
27 0
21.09 10:55 | gorod
Установка новых куполов в Кирилло-Афанасиевском мужском монастыре в Ярославле