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Золотая осень в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:33
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Под лучами солнца раскрашенная осенью листва становится золотой. С каждым днём деревья оголяются и насыщенные оттенки скоро исчезнут.

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