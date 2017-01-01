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Утром на севере Москвы загорелся автобус

Автор:
Антон Electro
Дата публикации:
19:23
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В Прибрежном проезде на севере Москвы утром загорелся рейсовый автобус. Пострадавших нет.

  • 26
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