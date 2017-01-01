На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в городе Трехгорный в Челябинской области

Снегопад в городе Трехгорный в Челябинской области

Автор:
PavelSer
Дата публикации:
19:56
  • 18
  • 0

В городе Трёхгорный Челябинской области прошел обильный снегопад.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
20:15 | Max_019
На северо-востоке столицы вечером пошёл дождь
17 0
19:23 | Limpopo
В Ярославле прошел первый снег
218 0
19.10 20:58 | Mr . Vlad
В городе Кизел Пермского края пошёл снег
35 0
05.10 17:45 | lexxx197979
Ремонт дороги в Челябинской области