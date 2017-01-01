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В Нижнем Новгороде загорелся жилой дом на Пулковской улице

Автор:
Аноним
Дата публикации:
19:56
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  • 0

В ночь на 20 октября в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом на Пулковской улице.

  • 17
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