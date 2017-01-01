Новое энергосберегающее освещение установили во дворе дома на Кавказском бульваре

Автор: denis947 Дата публикации: 19:28

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195289

На юге Москвы в одном из дворов на Кавказском бульваре, д. 39 в ходе работ по благоустройству было установлено новое уличное освещение. Во дворе дома вокруг современной и большой детской площадки, а также над парковкой для автомобилей были остановлены новые опоры освещения и фонари. Новые светильники, как и опоры долговечны, не подвержены осадкам, а также энергосберегающие и дают намного больше света, чем их старые аналоги. Помимо этого для облегчения их обслуживания опоры сделаны складывающимися, и благодаря этому для рабочих бригад необязательно использование автоподъемника, светильники опускаются к земле и обслуживаются.Начальник управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы - Кондратенко Александр Александрович, рассказал журналистам все особенности новых опор освещения и также поделился планам коммунальщиков на будущий готов по продолжению программы по установке во дворах жилых домов в Москве современного освещения.