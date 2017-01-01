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Самая большая кувшинка в мире расцвела сегодня в "Аптекарском огороде"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:14
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Виктория амазонская в очередной раз порадовала посетителей "Аптекарского огорода" своим красивым цветением.

  • 21
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