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Самая большая кувшинка в мире виктория амазонская раскрылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
21:10
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Самая большая кувшинка в мире виктория амазонская раскрылась в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Цветение виктории — удивительное зрелище, которое хотя бы раз в жизни должен увидеть каждый! Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружён громадными трёхсантиметровыми шипами, оберегающими викторию от водных поедателей растительности. Гигантская виктория — чрезвычайно эффектная культура с листьями до двух метров в диаметре, способными выдерживать вес ребёнка. Цветок растения живёт около 48 часов, за это время он меняет не только цвет, но и пол. В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории. Затем бутон закрывается навечно.

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