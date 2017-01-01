ДТП на Енисейской улице в Москве, один человек пострадал

Автор: Sargo Дата публикации: 21:33

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На Енисейской улице в Москве произошло ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГБДД. В результате столкновения один человек пострадал.