21 октября в "Аптекарском огороде" откроется крупнейшая в России выставка редких бонсай

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 21:32

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С 21 октября 2017 по 28 января 2018, в рамках фестиваля "Японская осень" и при официальной поддержке Посольства Японии в России, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" во второй раз в истории пройдёт крупнейшая в России выставка японских бонсай "Искусство бонсай". На выставке представят хвойные, листопадные, вечнозеленые и красивоцветущие растения из уникальной — самой большой в стране — частной коллекции Валерия Пител. Многие из них сформированы российским мастером из японского материала, но большинство — привезены из Японии в своей законченной форме. Также планируются авторские мастер-классы по выращиванию и формированию бонсай и другие мероприятия. Посетителям сада представят множество поразительных по своей красоте экспонатов, включая вековые японские сливы, буки, дланевидные клёны, гинкго, ели, тсуги, сосны и уникальные композиции на камне из можжевельника китайского. Как удалось узнать из многочисленным достоверных источников, первые деревья бонсай в России появились именно в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" — не позднее рубежа XIX-XX веков. Ранее считалось, что это произошло в СССР лишь в 1976 году. Первая выставка бонсай "Мир в глиняной плошке" проходила в "Аптекарском огороде" с полным аншлагом осенью и зимой 2015/16. Она удостоилась Золотого диплома в номинации "Лучший объект средового дизайна" на VI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре — самой престижной в стране. Бонсай — японское искусство выращивания миниатюрных деревьев в небольших контейнерах. Особо ценятся деревья, своим видом и пропорциями похожие на большие старые деревья. Рост растений регулируется за счет небольшой корневой системы, обрезки и других специальных приемов. Зачатки искусства бонсай возникли в Китае в эпоху династии Тан (VII-X вв.), и в это же время первые бонсай стали привозиться из Китая в Японию дипломатическими миссиями и буддистскими монахами. Расцвет искусства бонсай в Японии произошел в XIX веке. В это время окончательно сформировались сложные техники выращивания и формирования миниатюрных деревьев и возникло множество стилей. В конце века первые бонсай стали попадать в Европу и Северную Америку. Так, на Всемирной выставке в Париже в 1878 году привезенные из Японии деревья привели в восторг посетителей, съехавшихся во французскую столицу со всего мира. Первый конкурс бонсай как отдельного вида искусства был проведен в Токио в 1892 году. Однако первая большая выставка бонсай прошла в японской столице лишь в 1927 году.