Сквер у Калитниковского пруда в центре Москвы после благоустройства

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 22:11

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Финальный этап благостроительных работ 2017 года в центре Москвы завершился открытием нового знакового объекта в Таганском районе – сквера у Калитниковского пруда. Завершено благоустройство одной из самых больших и любимых жителями Таганского района территории у воды. Сегодня сквер занимает территорию 8,6 гектаров. С южной стороны он граничит с территорией Храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», с северной - со зданием УВД по ЦАО и Октябрьским трамвайным депо, с запада сквер ограничен Большим Калитниковским проездом, с востока — Скотопрогонной улицей. Территория является местом притяжения жителей окрестных домов, а также пользуется популярностью у любителей рыбалки. Для любителей активного отдыха в зимнее время по территории проходит маршрут лыжни. Сейчас оборудованы дорожки для скандинавской ходьбы и бега, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, площадка для игры в настольный теннис и занятий на уличных тренажёрах, также для детей построена детская площадка. Оборудована площадка для тренировки и выгула собак. Во время благоустройства почистили пруд, произвели укрепление береговой линии, обустроили смотровую площадку, зоны тихого отдыха и солярий. У воды оборудован амфитеатр из лестницы сидений, на которых удобно любоваться озером. На причале, расположенном на понтоне, на глади воды летом припаркуются лодки, на которых смогут покататься все желающие. По всей территории сквера организована пешеходно-тропиночная сеть, оборудованы лестницы и спуски для маломобильных граждан и велосипедистов, для комфортного нахождения в темное время суток по всей территории установлены современные опоры освещения."