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Один человек пострадал в ДТП на Люблинской улице

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
23:02
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Вечером 20 октября на Люблинской улице в районе дома № 29 произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Столкнулись два автомобиля "Джип" и "БМВ". От сильного удара "БМВ" отбросило в сторону и он врезался в мачту городского освещения, а "Джип" развернуло по середине дороги. Автомобили получили серьёзные повреждения. В сторону метро "Текстильщики" образовался сильный затор. На месте работают два экипажа ГИБДД. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам группы разбора.

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