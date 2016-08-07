На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Полиэтиленовая" земля в посёлке Победа Волгоградской области

"Полиэтиленовая" земля в посёлке Победа Волгоградской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
01:33
  • 11
  • 0

Сегодня я первый раз посетила поселок Победа, что в Быковском районе Волгоградской области. И то, что я увидела - меня потрясло. Как известно, население Волгоградской области в основном занимается выращиванием овощей, арбузов и дынь. Все бы хорошо, если бы не было неразумного и равнодушного потребительского чувства к земле. Не буду спорить с тем, кто скажет о моем не совсем верном комментарии. Конечно, там не полиэтиленовые пакеты, а просто куски полиэтилена, которые лежат на всем огромном поле после овощного сезона и страшно то, что возможно такое поле не одно. Я думаю что эта "работа" не коренных жителей, а скорее всего приезжих фермеров. Сомневаюсь в том, что его будут чистить.

Фермеры засорили землю полиэтиленовыми отходами, оставшимися на поле после овощного сезона. Видимо защищались от сорной травы, а может укрывали овощи. Не знаю, я не фермер. Была в поселке первый раз и проездом. Не успела ничего узнать у местных жителей. Возможно, что так неразумно и равнодушно относятся к земле приезжие из постсоветских территорий, в Быковском районе таких полно. В общем, человеческий эгоизм превратился в безумие. А человек, соответственно - в безмозглого паразита.

Россия, Волгоградская область, Быковский район, посёлок Победа

Земля Победы. Экология. Видео 1

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
20.10 19:54 | mister_fart
Из водопроводных кранов Нижнем Новгороде уже больше месяца течет ржавая вода
19 0
20.10 18:36 | LaimeLaim
Неделя экологии на Манежной площади
166 0
07.08.2016 17:46 | stark
Кричалка в поддержку сборной России на олимпийских играх в Рио
215 0
29.09 14:08 | AlexeyLevchenko
Нарисованные на дороге латки запечатлели на видео в Волгоградской области