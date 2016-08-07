"Полиэтиленовая" земля в посёлке Победа Волгоградской области

Автор: Аноним Дата публикации: 01:33

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Земля Победы. Экология. Видео 1

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195302

Сегодня я первый раз посетила поселок Победа, что в Быковском районе Волгоградской области. И то, что я увидела - меня потрясло. Как известно, население Волгоградской области в основном занимается выращиванием овощей, арбузов и дынь. Все бы хорошо, если бы не было неразумного и равнодушного потребительского чувства к земле. Не буду спорить с тем, кто скажет о моем не совсем верном комментарии. Конечно, там не полиэтиленовые пакеты, а просто куски полиэтилена, которые лежат на всем огромном поле после овощного сезона и страшно то, что возможно такое поле не одно. Я думаю что эта "работа" не коренных жителей, а скорее всего приезжих фермеров. Сомневаюсь в том, что его будут чистить.Фермеры засорили землю полиэтиленовыми отходами, оставшимися на поле после овощного сезона. Видимо защищались от сорной травы, а может укрывали овощи. Не знаю, я не фермер. Была в поселке первый раз и проездом. Не успела ничего узнать у местных жителей. Возможно, что так неразумно и равнодушно относятся к земле приезжие из постсоветских территорий, в Быковском районе таких полно. В общем, человеческий эгоизм превратился в безумие. А человек, соответственно - в безмозглого паразита.Россия, Волгоградская область, Быковский район, посёлок Победа