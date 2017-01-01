На улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 00:32
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В ночь с 20 на 21 октября в центре Москвы в рамках реализации программы "Моя улица" на улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия. На объекте задействовано 15 единиц техники, 50 рабочих и около 30 самосвалов для вывоза фрезированных слоев асфальта. Ремонтные работы по замене асфальтового полотна на Волхонке планируется завершить за неделю.
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