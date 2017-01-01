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Главная  /  Репортажи  /  На улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия

На улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия

Автор:
tim777
Дата публикации:
00:32
  • 21
  • 1

В ночь с 20 на 21 октября в центре Москвы в рамках реализации программы "Моя улица" на улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия. На объекте задействовано 15 единиц техники, 50 рабочих и около 30 самосвалов для вывоза фрезированных слоев асфальта. Ремонтные работы по замене асфальтового полотна на Волхонке планируется завершить за неделю.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    01:37
    АГН в 1:17: http://www.mskagency.ru/materials/2716703
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