На улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия

Автор: tim777 Дата публикации: 00:32

21

21 1

В ночь с 20 на 21 октября в центре Москвы в рамках реализации программы "Моя улица" на улице Волхонка начались работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия. На объекте задействовано 15 единиц техники, 50 рабочих и около 30 самосвалов для вывоза фрезированных слоев асфальта. Ремонтные работы по замене асфальтового полотна на Волхонке планируется завершить за неделю.