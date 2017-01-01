Перед входом в парк "Зарядье" установили лавочки

Автор: Uwis Дата публикации: 02:30

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Перед входом в парк "Зарядье", в зоне цветников, установили лавочки, сидя на которых, можно любоваться красивыми закатами и видами на Москву.