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Перед входом в парк "Зарядье" установили лавочки

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:30
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Перед входом в парк "Зарядье", в зоне цветников, установили лавочки, сидя на которых, можно любоваться красивыми закатами и видами на Москву.

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