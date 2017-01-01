На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

Пожарные справились с огнем на складе на Южнопортовой улице в Москве

Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Субботнее сырое утро в Москве

Субботнее сырое утро в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
09:27
  • 19
  • 0

Утром в Москве +3 градуса, временами моросит дождь. Днём, по некоторым данным, возможен снег.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 1
11:59 | Uwis
Первый снег пошел на востоке Москвы
4 0
13:12 | mars66
В подмосковной Лобне пошёл первый снег