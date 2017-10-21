День белых журавлей отметят сегодня в столичном парке «Зарядье»

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Как сообщает портал московской мэрии, праздник посвящен исчезающему виду птиц, которых считают символом воинов-защитников, павших на полях сражений. Гостям парка сегодня расскажут интересные факты о стерхах (белых журавлях) на научно-познавательной лекции. Все желающие также смогут смастерить из бумаги фигурки птиц во время творческого мастер-класса. «Мы подготовили специальную программу ко Дню белых журавлей. Его ежегодно отмечают в России 22 октября, — прокомментировал директор парка „Зарядье“ Павел Трехлеб. — Этот день традиционно посвящен не столько прекрасным белым птицам, сколько их поэтическому образу, воспетому в литературе. Именно белые журавли символизируют героев, павших на полях сражений». Отметим, что название праздник получил благодаря стихотворению советского и российского поэта Расула Гамзатова «Журавли», которое было опубликовано в 1968 году. Поэт впервые сравнил солдат ВОВ с белыми журавлями в небе. Сами птицы сейчас находятся на грани исчезновения: они встречаются на Урале, Дальнем Востоке и в Западной Сибири.